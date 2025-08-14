easyJet estende la partnership con Travelport per sostenere le agenzie nella vendita

Si rafforza il sodalizio tra easyJet e Travelport. La low cost britannica ha rinnovato la partnership con la piattaforma per agevolare la vendita dei suoi servizi in agenzia.

“L’estensione del nostro rapporto con Travelport è un elemento fondamentale della nostra strategia di crescita aziendale, volta a offrire tariffe vantaggiose sulle rotte più popolari d’Europa”, spiega Sheelagh Mahoney, responsabile distribuzione e canali di easyJet. “Travelport è stato un partner solido nel contribuire alla distribuzione dei nostri servizi alle agenzie di viaggi di tutto il mondo e non vediamo l’ora di proseguire il nostro rapporto con loro.”

Attraverso l’estensione della partnership le adv che utilizzano Travelport+ possonno continuare a beneficiare dell’accesso all’intera offerta di easyJet.