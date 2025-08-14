TTG Italia
Italian Exhibition Group

easyJet estende la partnership con Travelport per sostenere le agenzie nella vendita

easyJet estende la partnership con Travelport per sostenere le agenzie nella vendita

Si rafforza il sodalizio tra easyJet e Travelport. La low cost britannica ha rinnovato la partnership con la piattaforma per agevolare la vendita dei suoi servizi in agenzia.

“L’estensione del nostro rapporto con Travelport è un elemento fondamentale della nostra strategia di crescita aziendale, volta a offrire tariffe vantaggiose sulle rotte più popolari d’Europa”, spiega Sheelagh Mahoney, responsabile distribuzione e canali di easyJet. “Travelport è stato un partner solido nel contribuire alla distribuzione dei nostri servizi alle agenzie di viaggi di tutto il mondo e non vediamo l’ora di proseguire il nostro rapporto con loro.”

Attraverso l’estensione della partnership le adv che utilizzano Travelport+ possonno continuare a beneficiare dell’accesso all’intera offerta di easyJet.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana