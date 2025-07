easyJet apre le vendite per l’estate 2026: oltre 6 milioni di posti dall’Italia

Oltre 6 milioni di posti su oltre 35mila voli. Sono gli impegni appena annunciati da easyJet sul mercato italiano per l’estate 2026. La low cost britannica gioca d’anticipo e apre oggi le prenotazioni per la prossima summer, prevista dal 15 giugno al 23 settembre 2026.

Il vettore propone un’ampia gamma di collegamenti dagli aeroporti italiani verso tutta l’Europa. Tra le proposte le mete più ambite in estate: da Mykonos, Corfù e Santorini a Creta, Rodi, Kos e Cefalonia. Non mancheranno in programmazione le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca; e le Canarie, con Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria. E ancora la Croazia, con Dubrovnik, Spalato e Zara.

Per chi vorrà restare in Italia sarà possibile raggiungere la Sardegna, la Sicilia e Lampedusa.

I voli sono già prenotabili sul sito di easyJet e tramite l’app.