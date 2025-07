Champagne sulla spiaggia, skyline scintillanti, safari all’alba e tramonti speziati: il Capodanno 2025/2026 si annuncia tra i più scenografici di sempre. A dirlo non è solo il trend del travel di lusso, ma le scelte concrete di chi ha già prenotato.

Ecco le mete top per Glamour T.O. In vetta alla wishlist restano le Maldive, simbolo di barefoot luxury: resort 5 stelle come Centara Machchafushi e Rasfushi tra beach bungalow o suite overwater sospese sull’acqua turchese. Il plus? Formula Premium All Inclusive e trasferimento veloce da Malé.

New York resta un classico per chi ama luci, vetrine e il countdown in piazza. Tra Natale e Capodanno, o per una fuga metropolitana all’Epifania, le strutture Hilton permettono di vivere lo skyline più iconico del mondo. Sul podio anche Dubai e il Golfo: cene nel deserto, rooftop con vista Burj Khalifa, hotel di design e vibrazioni internazionali.

Chi cerca autenticità sceglie Abu Dhabi, sofisticata e culturale, o Ras Al Khaimah, tra mare e natura. Per chi desidera emozioni forti, il Sudafrica è un mix perfetto di lusso e avventura: Cape Town, Garden Route, safari nel Kruger in piccoli gruppi con guide italiane. Chi sogna di festeggiare con i piedi nella sabbia sceglie Zanzibar, l’isola dai tramonti fucsia e spiagge da cartolina, musica, spezie e mare cristallino disegnano un Capodanno dai colori intensi. Resort a Nungwi, Michamvi e nelle nuove zone emergenti del Nord-Ovest completano l’esperienza.