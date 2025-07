“Vogliono vietare completamente i confronti di hotel e voli su Google”. Questa la motivazione che le agenzie di viaggi online e i Gds hanno addotto per convincere la Commissione europea ad adottare misure contro Google. Le agenzie rappresentate dall’associazione EU Travel Tech stanno dunque facendo pressione su Bruxelles affinché infligga a Google una multa per abuso di posizione dominante per mezzo dei suoi strumenti Google Hotels e Google Flights.

Il colosso della tecnologia, come spiega a Preferente Emmanuel Mounier, segretario della EU Travel Tech, sta riuscendo a “dominare la ricerca di viaggi integrando i propri servizi. Un comportamento - aggiunge - che non solo limita la concorrenza di servizi specializzati simili, ma è anche dannoso per i consumatori e i fornitori di servizi di viaggio, che traggono vantaggio dalla visibilità degli intermediari nelle ricerche online e dalla concorrenza esistente”.

Mounier ritiene dunque che “dopo anni di indagini e dibattiti antitrust sia giunto il momento di porre fine a questa pratica anticoncorrenziale. Ci auguriamo che la Commissione europea garantisca parità di condizioni tra Google e gli altri operatori, come promesso” conclude.