Da Sabre un’unica piattaforma con 38 compagnie areee Ndc integrate

Nasce SabreMosaic Travel Marketplace, nuova piattaforma di prenotazione con un numero record di compagnie aeree Ndc incluse, 38 ad oggi. Integra l’Intelligenza artificiale nella fase centrale del processo di vendita, automatizzando la determinazione dei prezzi, personalizzando le offerte, ottimizzando le conversioni e semplificando i flussi di lavoro nei segmenti aereo, alberghiero, ferroviario e dell’autonoleggio.

Si basa, inoltre, su un’architettura cloud autoscalabile, per gestire volumi elevati di transazioni con affidabilità di livello enterprise. La novità giunge in concomitanza con la pubblicazione del Libro Bianco Sabre: secondo lo studio realizzato dalla della software and technology company, circa il 90% delle agenzie di viaggi gestirebbe quattro o più integrazioni Api, oltre la metà considererebbe questo aspetto un peso operativo significativo, mentre il 41% esprimerebbe preoccupazione per l’impatto dell’IA sull’occupazione; per contro, sarebbe una maggioranza quella propensa a scorgere migliorie nella produttività e nel servizio al cliente.