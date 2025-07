easyJet: nell’inverno volo diretto tra Malpensa e Capo Verde

Debutterà il prossimo 29 ottobre il nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e l’isola di Sal che verrà operato da easyJet. Una rotta bisettimanale che andrà a rafforzerà l’offerta leisure del vettore low cost inserendosi come unico volo diretto tra l’hub del Nord Ovest e l’arcipelago di Capo Verde.

“Con questa nuova rotta, easyJet offre ancora più scelta a chi parte dall’Italia e rafforza il ruolo di Milano Malpensa come punto di partenza ideale per viaggi, vacanze e avventure nel mondo”, evidenzia il country manager per l’Italia Lorenzo Lagorio.

La novità si inserisce in un più ampio piano di espansione che vede easyJet rafforzare i collegamenti tra l’arcipelago di Capo Verde e l’Europa, con nuove rotte da e verso il Portogallo – tra cui Boa Vista e Praia verso Porto e Lisbona, quest’ultima collegata anche con l’isola di São Vicente – e dal Regno Unito, accanto ai voli già attivi per Londra Gatwick e Manchester.