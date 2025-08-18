I turisti stranieri spendono il doppio degli italiani: i dati Bankitalia

Bilancia dei pagamenti positiva per 2,6 miliardi a maggio. Questo il dato diffuso dalla Banca d’Italia, che mette in luce come i turisti stranieri in Italia spendano il doppio dei loro omologhi italiani all’estero.

A maggio, come riassume sky.it, le entrate turistiche in Italia sono state pari a 5,2 miliardi di euro, con un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Le uscite sono invece state pari a 2,6 miliardi, con un incremento del 10,5% rispetto a maggio 2024.

Il secondo trimestre nel suo complesso ha visto le entrate turistiche aumentate del 5,4% rispetto agli stessi tre mesi dello scorso anno, mentre le uscite sono aumentate del 7,3%.

La spesa in Italia dei viaggiatori extra Ue è aumentata del 6,8%, superando quella dei turisti in arrivo dai Paesi Ue, aumentata del 4,2%. Per gli italiani all’estero, l’aumento è stato del 7,5% per le mete europee e del 7% per quelle extra Ue.