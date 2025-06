easyJet investe su Napoli, decollato il nuovo volo per Fuerteventura

È operativa da oggi con una frequenza settimanale il mercoledì la nuova rotta Napoli-Fuerteventura di easyJet. Si tratta della seconda destinazione nelle isole Canarie operata dal vettore e raggiungibile da Napoli dopo Gran Canaria. “Una destinazione - commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - che rafforza ulteriormente la nostra presenza a Napoli, dove operiamo da 25 anni e da 10 abbiamo una base che oggi conta 8 aeroplani. Con questa nuova rotta confermiamo la volontà di rendere la Campania sempre più accessibile e connessa, continuando ad ampliare l’offerta di destinazioni da e per la città verso le mete di mare più ambite”.

Nel 2025 easyJet offre da e per Napoli circa 3,6 milioni di posti verso 51 destinazioni in 16 Paesi: una conferma del ruolo strategico dell’hub partenopeo come gateway nel Mediterraneo. La nuova destinazione si aggiunge al ricco portafoglio di rotte disponibili da Napoli, che include collegamenti con Mykonos, Dubrovnik, Spalato, Bordeaux, Alicante e Marrakech.

“L’inaugurazione del collegamento diretto tra Napoli e Fuerteventura rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra strategia di sviluppo del network mirata ad arricchire l’offerta per i nostri passeggeri e facilitare flussi turistici con comode soluzioni di viaggio” ha aggiunto Margherita Chiaramonte, direttore commerciale Aviation di Gesac.