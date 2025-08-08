Il giorno è arrivato. Come annunciato, è stato pubblicato oggi sul Portale delle Professioni Turistiche del Mitur l’Elenco Nazionale delle Guide Temporanee.

“Con l’istituzione dell’Elenco - commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - dotiamo l’industria di un nuovo strumento per contrastare l’abusivismo, garantire trasparenza e legalità e assicurare un turismo di qualità che tuteli anche i professionisti del settore”.

Le guide estere che hanno conseguito un’abilitazione professionale o che hanno maturato esperienza professionale nel ruolo, per almeno un anno negli ultimi dieci, in uno Stato Ue, appartenente allo Spazio Economico Europeo o in Svizzera, potranno dunque ora accedere all’Elenco Nazionale delle Guide Temporanee ed esercitare la professione sul territorio italiano, in modalità temporanea e occasionale, per 60 giorni, di cui non più di 20 consecutivi, nell’arco di 12 mesi dalla data di iscrizione.

Per farlo, precisa in una nota il Mitur, occorre accedere alla piattaforma delle Professioni Turistiche attraverso il sito istituzionale del Ministero.

I soggetti che abbiano già ottenuto l’autorizzazione dal Ministero all’esercizio temporaneo e occasionale della professione saranno iscritti d’ufficio nell’elenco e potranno esercitare la professione per i 12 mesi successivi alla data di ottenimento dell’autorizzazione. Attraverso la scansione del QR Code presente sul tesserino temporaneo, sarà possibile verificare l’effettiva iscrizione della guida temporanea all’Elenco Nazionale.