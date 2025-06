Vicolungo the Style Outlets: via al concorso social con Cannavacciuolo

C’è tempo fino al 6 luglio per partecipare a ‘Impiatto forte’, il concorso social ideato da Vicolungo The Style Outlets per mettere alla prova la creatività dei concorrenti. Anche quest’anno le tre persone che accederanno alla sfida finale a colpi di impiattamenti saranno giudicati dallo chef Antonino Cannavacciuolo e gareggeranno per vincere premi e il titolo di “miglior impiattatore” 2025.

Per partecipare basta condividere via Instagram Story le proprie creazioni culinarie taggando l’account ufficiale dell’outlet (@vicolungothestyleoutlets). Il tema da rispettare è “Gusto d’Estate - Impiattamenti da Spiaggia”. Dopo la prima fase di selezione una giuria sceglierà i tre talenti che, più di tutti, si saranno distinti per avere creato piatti in linea con il tema di questa edizione. Saranno loro i protagonisti del live show che si terrà nella piazza principale del centro mercoledì 16 luglio dalle 18 sotto gli occhi dello chef Cannavacciuolo. Un’occasione unica, gratuita e aperta a tutti per incontrare di persona lo chef. Il vincitore si aggiudicherà un corso di cucina nel ristorante tre stelle Michelin Villa Crespi e un set di prodotti del punto smart-gourmet “Antonino, il Banco di Cannavacciuolo” presente a Vicolungo The Style Outlets dal 2019.