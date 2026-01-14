TH Resorts entra a far parte di Fto, Debellini entra nel Consiglio

TH Resorts è entrata a far parte di Fto - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio e il suo presidente, Graziano Debellini, è stato nominato nel Consiglio della federazione.

Una new entry con cui l’associazione rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento per la filiera del turismo organizzato, come spiega Franco Gattinoni, presidente di Fto: “L’adesione di un gruppo storico e autorevole come TH Resorts - sottolinea - conferma che Fto è uno dei luoghi in cui si costruiscono visione di filiera, qualità, formazione e professionalità con un impatto reale per imprese e mercato”.

“La nostra adesione a Fto-Confcommercio - aggiunge Graziano Debellini - nasce dalla profonda convinzione che il turismo italiano abbia urgente bisogno di una rappresentanza forte, qualificata e capace di mettere a sistema le differenti competenze della filiera. Entrare in Fto per noi significa partecipare attivamente a un network di professionisti, condividere valori e strategie, e instaurare un dialogo costante con le istituzioni per contribuire concretamente alla crescita e alla competitività del turismo organizzato e del nostro Paese”.