La Germania è un mercato strategico per Ita Airways, che ritorna per il quarto anno consecutivo all’ITB di Berlino presentando una stagione estiva con fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi. Gli aerei della compagnia collegheranno Francoforte, Monaco e Amburgo all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network del vettore, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo.

Durante l’estate Ita Airways opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole. Riprenderà inoltre i voli da Roma a Londra Heathrow con due frequenze giornaliere. Decollerà, invece, il 1° maggio il nuovo volo intercontinentale per Houston, negli Stati Uniti, nona destinazione nordamericana del vettore e primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia-Torino e Olbia-Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato.

Il percorso di integrazione con il Gruppo Lufthansa

Prosegue parallelamente il percorso di integrazione di Ita Airways con il Gruppo Lufthansa, che prevede 63 progetti finalizzati a generare benefici in termini di incremento di ricavi e riduzione di costi. Nel corso dell’ultimo anno sono state già realizzate numerose sinergie, tra cui voli in codeshare, con accesso a oltre 150 destinazioni; collaborazione tra i programmi di loyalty Volare e Miles & More; accesso reciproco alle lounge aeroportuali del Gruppo e di ItaAirways, e poi ancora l’allineamento della struttura delle classi tariffarie e l’ottimizzazione delle operazioni di volo e di handling negli hub del gruppo.