Si apre lo scontro giudiziario sulla continuità territoriale in Sardegna. Aeroitalia ha impugnato davanti al Tar il decreto ministeriale che impone gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti tra gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e quelli di Milano e Roma.

Il vettore, si apprende da unionesarda.it, ha contestato anche i bandi pubblicati lo scorso 3 ottobre dalla Regione per la gestione delle rotte, definendoli “troppo sbilanciati in favore di Ita Airways”.

La mossa di Aeroitalia giunge dopo la decisione del Tribunale amministrativo di rigettare la sospensione cautelare urgente dei provvedimenti.

Il Tar ha fissato per il 22 dicembre la camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso di Aeroitalia.