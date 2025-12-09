Conto alla rovescia per Msc World Asia, nuova ammiraglia di Msc Crociere che porterà la flotta a 24 navi. Il debutto è fissato per il 4 dicembre 2026, con itinerari di 7 notti nel Mediterraneo e partenze da Genova, Civitavecchia e Messina verso Malta, Barcellona e Marsiglia. Una nave pensata per “The Art of Cruising”, dove design e servizi celebrano cultura e paesaggi asiatici.

Le novità sono il cuore dell’esperienza. A bordo spicca la scultura del Drago: 12 metri di lunghezza, 3.000 luci Led e 700 specchi sospesi sulla World Promenade. Arriva anche lo scivolo più lungo mai creato in mare, The Spiral @ Tree of Life, 81 metri di discesa ispirata ai Gardens by the Bay di Singapore. Nuovo anche il Pan-Asian Street Food, dedicato alle cucine del Sud-est asiatico, accanto a un’offerta f&b con oltre 40 bar e ristoranti. Le famiglie troveranno il rinnovato The Harbour con Cliffhanger a 50 metri sul mare e il nuovissimo The Clubhouse per gioco creativo e attività ad alta energia. Rafforza il prodotto premium il più esteso Msc Yacht Club di sempre, con la nuova Royal Duplex Suite.

Completano l’esperienza 7 distretti tematici, oltre 20 tipologie di cabine, 7 piscine, 13 vasche idromassaggio e spettacoli tutto il giorno. “In questa visione strategica continuiamo ad ampliare la capacità in Italia ed Europa, rafforzando le partnership con le agenzie e generando valore sui territori”, commenta Leonardo Massa, VP Southern Europe MSC Crociere.