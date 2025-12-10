Dubrovnik–Roma diventa annuale: focus sulla destagionalizzazione

La Croazia accelera sulla diversificazione e punta a rafforzare il legame con l’Italia, tra i primi 10 mercati per arrivi e presenze. L’ente del turismo e Croatia Airlines hanno presentato a Roma la nuova rotta annuale Dubrovnik–Roma. Il collegamento, finora stagionale, diventa stabile grazie alla forte domanda e al valore strategico di unire la capitale italiana alla “perla dell’Adriatico”.

La compagnia opererà due voli a settimana: giovedì e domenica in inverno, sabato e domenica in estate, con tariffe A/R dedicate al mercato italiano. Nella winter 2025/26 Croatia Airlines volerà su 27 rotte internazionali, collegando sei aeroporti croati a 17 destinazioni europee, aumentando capacità e frequenze rispetto allo scorso inverno. Un passo che facilita i flussi leisure e business e sostiene la destagionalizzazione della regione di Dubrovnik e la partnership con l’agenzia Obzor Putovanja, che lancia pacchetti fly&drive rivolti ai viaggiatori italiani. “Questa tratta migliora accessibilità e opportunità per business e leisure, sostenendo una stagionalità più equilibrata” sottolinea Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. “Per Dubrovnik la nuova rotta annuale con Roma è un passo strategico per diventare destinazione fruibile tutto l’anno. L’Italia è tra i nostri mercati più importanti: questo collegamento rafforza il legame e aiuterà a incrementare gli arrivi anche in inverno” afferma il direttore dell’Ente per il Turismo della città di Dubrovnik, Miroslav Drašković. Sul fronte alberghiero upscale, la Croazia continua a investire: a Zara è già operativo l’Hyatt Regency 5*, mentre a Ugljan ha aperto l’Hotel Hilton 4* e a Zaton il nuovo complesso piscine dello Zaton Holiday Resort. A Petrčane debutta il Congress & Event Center dell’Hotel Pinija (600 pax). In apertura il Pical 5* a Parenzo nel 2026, mentre a Spalato il rinnovato Hotel Marjan 5* vedrà la luce nel 2027.