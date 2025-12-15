Arcangeli, Originaltour: “Il 2025 anno positivo, nel 2026 puntiamo al consolidamento”

“Il 2025 è stato un anno positivo e ricco di soddisfazioni. Abbiamo raggiunto e contiamo di superare il budget che avevamo stabilito a inizio anno, assestandoci intorno a un + 10% rispetto al 2024”. Così Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour, traccia il bilancio di quest’anno, che ha visto l’operatore mettere a segno una performance di crescita.

La stagione estiva, precisa Arcangeli, “è andata secondo le aspettative con diversi gruppi e individuali per le nostre destinazioni come Uzbekistan, Malesia, Vietnam, Cambogia e con una crescita per l’Australia, con gruppi ad hoc. E non è mancata la ‘sorpresa’ Oman, con partenze anche in agosto, quando le temperature sono elevate”.

Per quanto riguarda, invece, il periodo di Natale e Capodanno alle porte, continua Arcangeli, “i nostri tour di gruppo con partenza a data fissa erano già tutti esauriti a fine ottobre e in alcuni casi abbiamo anche dovuto raddoppiare le partenze”.

Forte di questi risultati il t.o. vuole premiare i suoi clienti. “Per ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno permesso di arrivare a questo traguardo - spiega Arcangeli -, offriamo il blocco del cambio valutario in omaggio per tutte le prenotazioni e destinazioni. Nostro obiettivo è da un lato quello di distinguerci rispetto al mercato che fa pagare il blocco del cambio e dall’altro offrire agli agenti di viaggi una leva di vendita in più”.

Guardando al futuro, “il 2026 sarà un anno di ulteriore consolidamento delle nostre destinazioni di punta, come l’Oman e naturalmente Dubai e Abu Dhabi e le altre destinazioni nell’area, così come Malesia, Uzbekistan e Vietnam - anticipa il direttore generale di Originaltour -. Tra le tendenze che stiamo riscontrando per il 2026, da un lato, i viaggiatori che prediligono i viaggi di gruppo con accompagnatore per socializzare, fare nuove conoscenze e condividere insieme delle esperienze: i nostri tour di gruppo sono ideali per soddisfare questa esigenza. Dall’altra ci sono persone che vogliono invece una vacanza ‘lontano del mondo’, e che nelle nostre proposte per Palau e Micronesia, isole Fiji e Cook, Filippine e altre mete, trovano sicuramente l’opportunità per staccare la spina e il cellulare.”