La rivoluzione di Costa:arriva Experience Platform

Costa Global Summit 2026 ha preso il largo al Palazzo dei Congressi di Barcellona. “Costa unisce spazi, sapori e itinerari eccezionali, è pioniera del fornire esperienze memorabili in mare e a terra e continua ad alzare il livello del nostro portafoglio, aiutandoci a mantenerci leader nel settore con l’occupazione di oltre il 40% del mercato crocieristico globale” ha detto il ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein, aprendo i lavori.

Tre i pilastri strategici della Sea & Land Wonder Platform che hanno guidato il racconto della strategia di Costa nel corso del summit: itinerari, con destinazioni esclusive; food, con una gastronomia d’eccezione e flotta, con soluzioni innovative e sostenibili.

“Anticipare le necessità dei clienti è nel nostro dna da 78 anni, oggi rendiamo ogni esperienza straordinaria investendo in una flotta stabile e sostenibile, tecnologia ed esperienze”, ha spiegato l’a.d. Mario Zanetti. La compagnia, nelle parole dell’a.d., rappresenta il “perfect match” dei trend individuati dalla ricerca, e sia la risposta perfetta alle nuove esigenze dei viaggiatori, per i quali il viaggio è connessione, scoperta ed espressione personale.

Costa rivoluziona il concetto di crociera diventando Experience Platform: itinerari esclusivi, che combinano la meraviglia del mare alla scoperta autentica della terra, creando un modello che mette al centro emozione, personalizzazione, innovazione e sostenibilità. “Costa oggi è una piattaforma di esperienze flessibile e adattiva, capace di creare il prodotto giusto per ogni pubblico in base alla stagione, alla destinazione e ai desideri di ogni ospite – ha aggiunto Zanetti -. Questo approccio intercetta le nuove generazioni: i Millennials, cresciuti di tre punti percentuali negli ultimi tre anni, scelgono Costa per itinerari esperienziali, mentre le mini-crociere sono in crescita tra la GenZ,. Baby Boomers e Gen X abbracciano il concetto di longevity travel fatto di più tempo, benessere e viaggi significativi. Grazie agli investimenti sulla flotta e sul prodotto, e con l’introduzione degli itinerari Sea & Land, abbiamo ampliato le proposte nel Mediterraneo orientale, occidentale e nei fiordi norvegesi, registrando una crescita di circa 9 punti percentuali anno su anno sull’indice di gradimento complessivo della nostra offerta.”

Il risultato, secondo l’a.d., è una performance di 1,9 miliardi di dollari di utile netto e 8,2 miliardi di dollari di fatturato record per il gruppo madre nel Q3 2025.