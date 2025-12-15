Andorno, Torino Airport: “Aumentare i collegamenti con le Capitali europee”

“Rafforzare la connettività con le capitali europee”. E’ questo uno dei principali obiettivi per il prossimo anno dell’aeroporto di Torino Caselle secondo l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno. Dopo il nuovo record di quest’anno che ha portato lo scalo a sfiorare i 4,7 milioni di passeggeri, nel 2026 si punta a un ulteriore passo avanti, senza dimenticare la qualità dell’esperienza in aeroporto per i passeggeri grazie a nuovi interventi.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Andorno sottolinea come il terzo aereo di Ryanair e la crescita di Wizz Air abbia dato una spinta per un ottimo avvio della stagione invernale, supportata anche dagli eventi che stanno mettendo Torino sempre di più al centro della scena internazionale attirando migliaia di turisti.

Sugli interventi per lo scalo l’a.d. ricorda come “A giugno ci sarà una sala imbarchi completamente diversa. Quasi tutti gli esercizi commerciali dell’area airside saranno rinnovati e ne arriveranno di nuovi”. Inoltre evidenzia la recente apertura di due nuovi gate grazie all’intervento su due spazi inutilizzati. Miglioramento che ha consentito di gestire al meglio l’arrivo del terzo aereo di Ryanair.