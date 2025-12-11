Ryanair: debutta il volo su Liverpool da Torino

Ryanair aumenta ancora l’operativo sull’aeroporto di Torino con un volo settimanale su Liverpool, che prenderà il via il prossimo 13 dicembre. Una rotta invernale che porta a quota 31 i collegamenti della low cost dallo scalo di Caselle per l’operativo winter.
“Con l’aggiunta di questa nuova destinazione, saranno 7 gli aeroporti del Regno Unito collegati direttamente a Torino da Ryanair, confermando l’importanza di questo mercato per il nostro territorio – evidenzia l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno -. La crescita di Ryanair sul nostro scalo, con l’aggiunta del terzo aeromobile in base, ci consente di offrire ai nostri passeggeri non solo nuove mete, ma l’inverno più ricco di sempre: moltissime destinazioni servite, come Londra Stansted, Madrid, Dublino, Porto, Brussels Charleroi, Copenaghen, Malta, Marrakech e Siviglia registrano infatti forti aumenti nelle frequenze settimanali”.
Sullo scalo di Torino Ryanair quest’inverno metterà in campo 1,5 milioni di posti, con un incremento del 30% sull’anno precedente.
Remo Vangelista