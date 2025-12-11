BeOnd continua il suo percorso di crescita, dando vita ad una nuova compagnia aerea esclusiva saudita. La scorsa settimana, infatti, la Civil Saudita Aviation Authority ha assegnato alla compagnia maldiviana l'opportunità di costituire un nuovo vettore aereo in Medio Oriente, che si chiamerà BeOnd Arabia Saudita.

“Stiamo ora lavorando con l’autorità per finalizzare il processo AOC e prevediamo di essere operativi nella seconda metà del 2026” ha dichiarato Tero Taskila, ceo della compagnia. Dopo il lancio di BeOnd America e in attesa di BeOnd India, la compagnia aerea punta quindi sul Medio Oriente.

Il piano prevede di avere circa 20 aerei con base in Arabia Saudita entro il 2030, con l’obiettivo di 1 milione di viaggiatori leisure premium. “Sarà una rete di grandi dimensioni, ma sempre focalizzata sulla qualità e sull'esperienza – ha aggiunto il ceo -. Il nostro posizionamento in Arabia Saudita rispecchia il nostro essere più globale: un vettore di nicchia dedicato alla fascia alta viaggi leisure e focalizzata su destinazioni ad alto rendimento”.

Il modello resta quindi lo stesso, con velivoli configurati a 44 o 68 posti, sedili reclinabili flat bed e un servizio di bordo all inclusive. “Per essere chiari, non stiamo cercando di competere con i principali vettori esistenti. Ci sono molti clienti che possono essere ripartiti tra le compagnie aeree della regione. Noi non facciamo concorrenza a Saudia, Ryanair o vettori low cost locali. La nostra nicchia è diversa”.