Lufthansa integra i pagamenti con Klarna grazie ad Adyen

Lufthansa integra i pagamenti flessibili. Grazie alla collaborazione con la piattaforma finanziaria Adyen, i passeggeri delle compagnie aeree del Gruppo possono effettuare pagamenti dilazionati con Klarna.

Oltre all’opzione ‘Paga subito’, i viaggiatori possono scegliere anche formule di transazione più flessibili e come ‘Paga dopo’ e ‘Finanziamento’.

“In Lufthansa Group mettiamo le esigenze e la comodità dell’esperienza di prenotazione dei nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo”, afferma Oliver Schmitt, head of Digital Customer Solutions Lufthansa Group. “Sfruttando le nostre capacità digitali e collaborando con Klarna e Adyen, possiamo ora offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e una maggiore flessibilità nelle modalità di pagamento dei loro viaggi”.

“Viaggiare è uno degli investimenti più significativi che le persone possano fare - aggiunge David Sykes, chief commercial officer di Klarna -. Insieme, stiamo dando ai viaggiatori la sicurezza di prenotare i loro viaggi secondo le proprie esigenze, con più flessibilità, trasparenza e possibilità di scelta che mai”.

Il rollout è iniziato a metà novembre nei mercati di riferimento di Lufthansa Group e in una selezione di altri mercati strategici, con l’obiettivo di estendersi a tutte le compagnie Lufthansa Group Network Airlines, ovvero Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS e Brussels Airlines, entro la fine del secondo trimestre del 2026.

“Siamo orgogliosi di supportare Lufthansa Group con la nostra tecnologia e la nostra rete di pagamenti globale”, dichiara Alexa von Bismarck, president Emea di Adyen. “Unendo l’affidabilità dell’infrastruttura di Adyen alle soluzioni di pagamento innovative di Klarna, i clienti di Lufthansa Group possono contare su un’esperienza di checkout fluida e flessibile”.