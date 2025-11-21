Alla fine anche il Gruppo Lufthansa ha deciso di formalizzare il suo interesse per la privatizzazione di Tap. Subito prima della scadenza dei termini, prevista per domani, il gruppo ha inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, esprimendo formalmente il proprio interesse a entrare nella compagine azionaria della compagnia per la quale lo Stato, che ne detiene il 100%, intende cedere fino al 49,9% del suo capitale.

Questa lettera segue le mosse di Air France-Klm, che è stata la prima società a presentare la sua proposta. Anche IAG ha riconosciuto il proprio interesse nel processo, ma non ha ancora annunciato ufficialmente la sua intenzione di acquisire Tap.

Il gruppo aereo tedesco, tuttavia, come riporta Hosteltur è interessato ad acquisire solo una quota di minoranza. I media tedeschi hanno infatti riferito che Lufthansa avrebbe inizialmente presentato un’offerta per una quota del 19,9%.

“Tap Air Portugal è di importanza strategica per l’industria aerea europea - ha dichiarato Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa -. Come partner di lunga data di Star Alliance e con i nostri ingenti investimenti in Portogallo consideriamo il Gruppo Lufthansa il partner migliore per Tap e per il Portogallo”.

Per ora resta in lizza, per le quote Tap, anche IAG che però, pur riconoscendo il proprio interesse nel processo, non ha ancora annunciato ufficialmente le sue intenzioni.