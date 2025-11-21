La Spagna alza le tariffe aeroportuali per il 2026

La Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza spagnola (Cnmc) ha dato il via libera a un incremento del 6,4% delle tariffe aeroportuali in Spagna applicate dal gestore aeroportuale Aena per l’anno 2026, portando il costo medio a 11 euro per passeggero.

L’aumento previsto per il 2026 non sarà uniforme, ma distribuito in modo differenziato. Gli incrementi varieranno fa il 5% e il 12%. I settori più colpiti saranno il parcheggio e i servizi per persone a mobilità ridotta, che registreranno un rialzo massimo del 12%.

Al contrario, altre voci come atterraggio e sicurezza vedranno un aumento contenuto, pari a un più 7,2%.