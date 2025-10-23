Iberia e Pegasus firmano un accordo di codeshare

Nuovo accordo di codeshare fra Pegasus Airlines e Iberia. La partnership permetterà ai passeggeri delle due compagnie di viaggiare con maggiore scelta e comodità fra le destinazioni servite dalle due compagnie.

I passeggeri di Pegasus possono ora viaggiare verso 13 destinazioni con voli Iberia dall'aeroporto di Madrid-Barajas. Tra queste, 11 città spagnole: Malaga, Tenerife (Nord), Palma di Maiorca, Gran Canaria, Ibiza, La Coruña, Asturie, Lanzarote, Fuerteventura, Vigo e Siviglia, via Madrid, oltre alle rotte già servite da Pegasus, ossia Madrid, Barcellona, Bilbao e Siviglia. La rete si espande anche a Lisbona, in Portogallo, e a San Paolo, in Brasile, via Madrid.

“Questo accordo con Pegasus Airlines rafforza l’impegno di Iberia nell’offrire ai clienti maggiori e migliori opzioni di viaggio, collegando Spagna e America Latina con la Turchia ed espandendo la nostra rete di code-sharing. Ne trarranno vantaggio anche i clienti Pegasus, che ora avranno un accesso più facile a diverse destinazioni che operiamo” dice María Jesús López Solás, direttore commerciale, sviluppo rete e alleanze di Iberia.

A loro volta, i passeggeri di Iberia potranno beneficiare dell'accesso al volo diretto di Pegasus Airlines tra Madrid e l'aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul, con collegamenti verso 7 destinazioni nazionali in Turchia: Smirne, Kayseri/Cappadocia, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum e Adana.

“Siamo lieti di firmare questo nuovo accordo con Iberia e di offrire ai nostri passeggeri collegamenti migliori in Turchia, Spagna, Portogallo e America Latina. Questo è un momento molto speciale per le nostre compagnie aeree e ci auguriamo di iniziare una lunga collaborazione” spiega Emre Pekesen, direttore del gruppo vendite e pianificazione rete di Pegasus Airlines.

All'aeroporto di Madrid-Barajas, i collegamenti tra i voli Iberia al Terminal 4 e i voli Pegasus al Terminal 1 sono coordinati per garantire tempi di trasferimento adeguati. Un bus navetta gratuito opera tra i terminal per facilitare i collegamenti.