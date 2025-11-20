TTG Italia
Venezia, fino a
10 euro nel 2026
per entrare in città

La Giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera sul contributo di accesso alla città per il 2026. Due le fasce di pagamento per i visitatori giornalieri: 5 euro per chi paga entro quattro giorni dall’accesso e 10 euro per chi effettua il pagamento nei quattro giorni precedenti l’ingresso in città.

Questo strumento si applicherà dalle 8,30 alle 16 durante 60 giorni selezionati nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 26 luglio, con l’intento dichiarato di regolamentare i flussi di chi, senza pernottamento, affolla la città per poche ore. “L’obiettivo - ribadisce una nota del Comune lagunare - è rafforzare il ricorso alla prenotazione anticipata, migliorando la capacità di gestione dei flussi turistici”.

