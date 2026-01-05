Il nuovo sistema di ingresso e di uscita dall’Ue (Ees) sta terminando la fase sperimentale e si prepara a entrare gradualmente a regime. Ma intanto crescono i timori.
Aci Europe, che riunisce oltre 600 terminal in 55 Paesi, ha alzato la voce, puntando il dito contro i mancati funzionamenti dei dispositivi e la carenza di agenti di frontiera, come riporta preferente.com. La situazione sarebbe particolarmente critica in Portogallo: il Paese ha infatti deciso di sospendere l’applicazione del nuovo sistema per studiare le problematiche e rispondere di conseguenza; il congelamento durerà tre mesi.
Code in aeroporto
Ma i problemi si stanno verificando anche in Germania, Francia, Grecia e Spagna, oltre che in Islanda che, pur non facendo parte dell’Europa, rientra nell’area Schengen.
Lamentele e critiche stanno arrivando soprattutto dai media inglesi: proprio dalla Gran Bretagna infatti arriva la maggior parte dei viaggiatori coinvolti dai disguidi, dal momento che l’altro grande bacino extra Schengen, quello russo, al momento risulta di fatto fermo.
Remo Vangelista