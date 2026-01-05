Lo shopping all’outlet di Serravalle Scrivia piace sempre più agli stranieri

Una destinazione di tutto rispetto. L’outlet di Serravalle Scrivia nell’alessandrino si è conquistato uno spazio di rilievo nel panorama turistico nazionale, con il 50% dei ricavi generato da visitatori stranieri. Ora si vanta di aver raggiunto la seconda piazza italiana, solo alle spalle del Colosseo.

Il general manager di Serravalle Matteo Migani ha spiegato a Repubblica che la cittadella della moda è divenuta una tappa importante anche per i crocieristi che attraccano a Genova: “Non si tratta solo di shopping, ma di un’esperienza completa”. Migani ha inoltre sottolineato che nell’outlet alessandrino transitano turisti di 220 nazionalità. Nel 2025 i turisti predominanti sono quelli del Medio Oriente, seguiti da americani e sud asiatico. Migani ha evidenziato che sarà inoltre necessario lavorare nel mercato cinese per alzare l'asticella degli arrivi nelle prossime stagioni. Va ricordato che il mercato cinese è stato quello con la ripresa post Covid più lenta.

Ora che anche i voli a lungo raggio hanno ripreso vigore è possibile che Serravalle veda crescere gli arrivi dalla Repubblica Popolare Cinese.