L’analisi Luxury Insight 2025 di Global Blue fa luce sulla stabilizzazione del mercato del lusso, in un quadro segnato dal mancato recupero della spesa dei turisti cinesi e dai rincari. Per il tax free, il segmento lusso registra una buona performance in Europa con una crescita del 7% da luglio 2024 a giugno 2025 e un innalzamento sia di shopper del +5%, sia della loro spesa media pro capite (+2%). Desta attenzione il balzo rapidissimo degli ‘Ultra-High Net Worth Individual’ a +15% Da segnalare anche il ritorno degli americani (+22%), che, insieme all’area del Golfo (+13%) e alla Gen Z dal nuovo forte potere d’acquisto, compensano il vuoto del Dragone.

Di riflesso in Italia, polo dell’interesse del flusso high end, la spesa del mercato tax free generale da luglio 2024 a giugno 2025 segna un +7%, con un 5% del totale generato dal lusso. Su 3 milioni di turisti internazionali, il 44%, circa un terzo, si sposta per acquistare appositamente nelle boutique italiane.

E nell’estate 2025 sorprendono le nuove piazze balneari a sostegno delle città: “Se Milano, Firenze, Roma e Venezia, che pesano per il 70% sul nostro shopping tax free, hanno performato relativamente bene, i booster importanti sono state Capri, Taormina, Forte dei Marmi e Porto Cervo” commenta Stefano Rizzi, managing director Global Blue.

Capri è la quarta destinazione europea per spesa tax free al 6%, leader tra le mete balneari, con una crescita del +13% anno su anno, la più elevata insieme a Cannes, davanti a Monaco (+8%) e Saint-Tropez (+7%). Non a caso Global Blue ha aperto sull’ìsola la prima lounge “Una scommessa vinta con stupore - ha concluso Rizzi - , grazie ai turisti americani, che coprono oltre il 55% dello shopping tax free di lusso e sono diventati il primo bacino per l’Europa”,