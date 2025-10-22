Qualità e approfondimento culturale. Così African Explorer interpreta l’Egitto, con una nuova linea dedicata a un pubblico di viaggiatori consapevoli, interessati a esperienze autentiche e alla comprensione profonda delle culture visitate.

“Abbiamo scelto di riportare l’Egitto al centro del nostro catalogo con un approccio più consapevole e culturale - spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer -. Oggi il vero lusso non è vedere di più, ma capire meglio. Il nostro obiettivo è offrire itinerari che restituiscano al viaggio il suo significato originario: conoscenza, ascolto e tempo dedicato”.

L’operatore propone quindi 3 itinerari, Cairo Exclusive, di 5 giorni e 4 notti alla scoperta del Cairo e dei principali siti storici con guida privata, Egitto Experience, viaggio classico che combina la visita del Cairo con una crociera sul Nilo da Luxor ad Assuan, con la possibilità di escursione facoltativa ad Abu Simbel e Egitto Exclusive, proposta di fascia alta con navigazione su dahabeya e accompagnamento di una guida privata per l’intera durata del viaggio.

L’obiettivo è restituire autenticità a una destinazione spesso interpretata in chiave standardizzata, privilegiando esperienze di valore culturale e umano. Alla base dei piani della compagnia, una filosofia chiara: ridare centralità al tempo, alla conoscenza e alla competenza delle guide, selezionate in loco per la loro professionalità e la capacità di interpretare e trasmettere la storia e la spiritualità del Paese.