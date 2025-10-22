Travel Compositor a fianco delle Dmc: “Offriamo soluzioni esperienziali”

Travel Compositor, azienda che incassa 43 miliardi di euro dalle vendite della rete clienti globale, mette a disposizione dell’industria turistica italiana le avanzate competenze digitali. Lo scopo è contribuire a destagionalizzazione, diversificazione e capillarizzazione dell’offerta. Oltre ad elevare da 38 a 40 entro fine anno il portafoglio clienti nazionali, composto al 90% da tour operator e Ota e in quota minore dalle Dmc.

Sono proprio queste ultime il target del progetto Travel2Italy360: “Scegliamo da due a una Dmc per regione, che possano caricare le offerte direttamente sul nostro portale, in modo che appaiano sulle vetrine dei nostri 300 clienti mondiali - ha spiegato a TTG il ceo Manuel Aragònes -. In questo modo offriamo soluzioni di viaggio capillari, esperienziali, uniche e di estremo valore nella destinazione più richiesta dai viaggiatori e dai nostri clienti”.