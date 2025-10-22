Booking.com: nuova causa in Spagna

Ancora carte bollate per Booking.com in Spagna. Lo studio legale Ramón y Cajal Abogados sta portato avanti una class action a favore degli hotel iberici.

Come riporta preferente.com, l’azione farebbe riferimento alla famosa ‘parity rate’, ovvero la regola che imponeva agli hotel di non offrire su nessun canale prezzi inferiori a quelli pubblicati su Booking.com.

I riferimenti legali sarebbero due: da un lato la multa comminata lo scorso anno dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza della Spagna, dall’altro la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha lanciato dubbi sulla parity rate.

L’intenzione dello studio legale sarebbe quella di ottenere un risarcimento che si baserebbe su due fattori: l’impatto economico delle condizioni sui prezzi e l’importo aggiornato delle conseguenze economiche fino ad oggi.

Lo studio stima che gli hotel potrebbero ricevere un risarcimento pari a circa il 2,86% del loro volume di vendite per i danni subiti.