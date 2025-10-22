TTG Italia
Italian Exhibition Group

Viaggi nel 2026,
le 50 suggestioni
di Lonely Planet

Viaggi nel 2026,le 50 suggestionidi Lonely Planet
Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia

Avvistare balene alle Azzorre, degustare piatti della cucina Nikkei in Perù o scoprire la Sardegna off season. Sono alcune delle esperienze entrate a far parte della nuova guida Best in Travel 2026 di Lonely Planet. Un’edizione, quella presentata oggi a Milano, che non si limita più a stilare classifiche di destinazioni, ma raccoglie 50 proposte di viaggi da vivere nel corso del prossimo anno.

“Abbiano cambiato la concezione della guida - ha spiegato nel corso della conferenza di lancio Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia -, rinunciando alla classifica, perché ha un po’ stancato. In questa edizione tutte le destinazioni sono vincitrici. Proponiamo, quindi, 25 luoghi e 25 esperienze per rispondere alle domande ‘dove andare?’ e ‘cosa fare?’”.

Le proposte

Best in Travel 2026 propone perciò suggestioni. Una selezione di mete e avventure adatte a ogni tipo di viaggiatore, riservando un’attenzione particolare alle destinazioni meno note e fuori dai circuiti, nell’ottica di spostare i flussi dalle località più congestionate.

Nella guida figurano così esperienze come il trekking in Tagikistan, per chi è alla ricerca di avventura; l’avvistamento di balene e delfini nelle Azzorre o la visita dei musei e dei siti archeologici di Città del Messico per i più curiosi.

Lontano dalla pazza folla Lonely Planet segnala poi le verdi terre e i castelli della contea di Tipperary, in Irlanda, o i paesaggi incontaminati e i retaggi della cultura aborigena delle Ikara-Flinders Ragens, nell’Outback australiano.

Mete in grado di soddisfare i palati più esigenti sono Jaffna, in Sri Lanka, e il Perù. Quest’ultimo in particolare è in grado di stupire con la cucina Nikkei, ricca di influenze asiatiche.

Unica destinazione italiana tra le Best in Travel 2026 è la Sardegna. La guida ne svela il lato più selvaggio e ancestrale, segnalando i tesori archeologici della cività nuragica e i nuovi percorsi cicloturistici ed escursionistici, per gli appassionati del turismo slow e attivo.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana