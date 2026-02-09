Puglia: in estate charter su Brindisi da 4 aeroporti francesi

E’ in arrivo un’importante operazione charter dalla Francia per il Salento. A partire dal prossimo mese di maggio, infatti, il tour operator francese ThalassoN1 effettuerà numerose rotazioni charter sull’aeroporto di Brindisi dagli scali di Saint-Étienne, Lille, La Rochelle e Le Havre.

“La Francia si conferma uno dei principali mercati di riferimento per la nostra regione, tra i più fedeli e dinamici – sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -, con flussi che nel 2025 hanno contribuito con 550mila passeggeri tra arrivi e partenze in modo determinante ai risultati complessivi del sistema aeroportuale pugliese. Questi risultati sono il frutto di una strategia programmata nel tempo e basata su relazioni solide con i vettori e su una visione condivisa di sviluppo territoriale”.

Secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese “investire su collegamenti aerei mirati significa sostenere uno sviluppo turistico più equilibrato e continuo nel corso dell’anno, valorizzando al tempo stesso tutte le infrastrutture esistenti e il lavoro di squadra tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e operatori del settore”.