TTG Italia
Italian Exhibition Group
Il commento del direttore
A cura di Remo Vangelista

Direttore TTG Italia

Senza pietà

Una corsa senza limiti. Il trasporto aereo low cost vive ormai perennemente in agguato per cogliere ogni minimo spazio. L’ultimo caso eclatante in ordine di tempo è chiaramente l’ingresso pesante di Wizz Air su Roma Fiumicino.

Poche ore dopo l’annuncio di Vueling che ha deciso di tirare i remi in barca tagliando personale, aerei e voli. Per Wizz si è trattato di una grande occasione da prendere al volo per provare a ribattere a qualche colpo della regina Ryanair. Ora se ne riparlerà realmente nel 2026 ma intanto il vettore ungherese ha presentato una vera e propria infilata di collegamenti europei capaci di attrarre il grande pubblico.

Poi, prima della prossima primavera, ci potrebbero essere aggiustamenti e correzioni in stile low cost.

Ma a livello di immagine il colpo è fatto, poi si vedrà.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana