Il valore del turismo lento: i borghi tra le mete più ascoltate di Loquis

Ci sono sempre più borghi piccoli e centri ‘secondari’ tra le mete più ascoltate del 2025. A stilare la classifica, sulla base dei dati di ascolto, è Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati che certifica come, in questo anno che sta per terminare, gli italiani abbiano spesso scelto di cambiare rotta, lasciando le grandi metropoli e scegliendo località meno battute.

Ecco dunque che, a dominare la classifica, c’è Cividale del Friuli, seguita da Città Dant’Angelo e da Trieste. Subito al di sotto del podio troviamo Bard, seguita da Egna e Bagheria, e poi ancora Monopoli, Volterra e Cervara di Roma.

A chiudere la classifica Pradleves, a testimonianza del valore di un tipo di turismo più lento, autentico e lontano dal sovraffollamento. In questo contesto l’ascolto di storie, aneddoti e guide audio geolocalizzate con Loquis diventa parte integrante del viaggio e, spesso, il primo passo nella scelta della destinazione: gli utenti utilizzano il digitale per scoprire luoghi meno noti, costruire itinerari alternativi e vivere il territorio in modo più consapevole.

In questo senso Loquis mostra come i contenuti digitali possano contribuire a ridistribuire i flussi turistici, valorizzando i piccoli centri. Una tendenza che si inserisce in un quadro di crescita costante della piattaforma, che nel corso del 2025 ha superato i 10 milioni di ascolti complessivi e gli oltre 2,2 milioni di ascoltatori unici.