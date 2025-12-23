Roma, decolla l’intesa fra Big Bus e Touristation

Nasce a Roma un modello inedito di fruizione turistica grazie all’acquisizione da parte di Big Bus di Touristation, società di servizi che include visite guidate, accessi prioritari ai monumenti, tecnologie immersive, esperienze gastronomiche e assistenza dedicata.

L’acquisizione, risalente a settembre scorso, sta creando un hub integrato di servizi per la mobilità e l’esplorazione della città, promosso con lo slogan “Roma come non l’avete mai vista”.

“Si tratta di una vera novità nel business model tradizionale del nostro comparto: non ci limitiamo più al servizio hop-on-hop-off, ma offriamo un ecosistema completo di esperienze turistiche, costruendo l’intero viaggio del cliente a Roma” spiega Gianluca Ponzio, general manager di Big Bus Tours Roma.

Grazie alla nuova piattaforma integrata, i visitatori possono combinare in tempo reale un tour panoramico Big Bus con i servizi Touristation, prenotando visite guidate e altre esperienze esclusive in modo semplice e coordinato, ottimizzando l’intero soggiorno nella capitale.

“Questa sinergia ci permette di arricchire le nostre proposte, mantenendo la qualità e la personalizzazione che ci contraddistinguono. Grazie al network globale, possiamo garantire ai nostri clienti un’ampia gamma di servizi” aggiunge Raffaella Scarano, general manager di Touristation.

L’accordo, finalizzato nei mesi scorsi e ora pienamente operativo, non rappresenta solo un’acquisizione, ma un format innovativo osservato con interesse internazionale, poiché offre in un’unica soluzione modalità ottimali di visita e mobilità per famiglie, coppie, gruppi e viaggiatori business.