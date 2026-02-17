Ncl: ordine per altre tre navi a Fincantieri

Porteranno la firma dell’italiana Fincantieri le tre nuove navi che entreranno nella flotta di Ncl tra il 2036 e il 2037. Un’espansione della flotta che riguarderà tutti e tre i marchi del gruppo, vale a dire Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.

Con questo annuncio salgono a quota 17 le unità in ordine da parte del gruppo, si legge su Travelpulse, con otto nuove costruzioni per Norwegian Cruise Line fino al 2037, cinque per Oceania Cruises fino al 2037 e quattro per Regent Seven Seas Cruises fino al 2036.

“Continuiamo a promuovere un approccio disciplinato alla crescita della flotta, che si basa sulla forza dei nostri marchi, definisce il futuro della crociera ed eleva l’esperienza degli ospiti per gli anni a venire”, ha sottolineato il presidente e ceo John W. Chidsey.