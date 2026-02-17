Santanchè: “Oltre 100 milioni di presenze nei primi quattro mesi dell’anno”

“I grandi eventi, sportivi e non, si riconfermano un enorme catalizzatore di flussi turistici ed economici e i loro effetti propulsivi si riverberano anche nella crescita delle presenze che, in base al modello predittivo del Ministero del Turismo, sono stimate in oltre 100 milioni nei primi quattro mesi del 2026”.

Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta i dati dell’indagine svolta da Isnart per Unioncamere ed Enit sulle prime previsioni dell’anno.

“Inoltre - aggiunge il ministro -, manifestazioni come le Olimpiadi o il Giubileo fungono da vetrina che aumenta la visibilità, la notorietà e l’appeal delle destinazioni italiane, nonché poderosi attrattori di investimenti e infrastrutture a beneficio di territori e comunità”.

Anche Ivana Jelinic, a.d. di Enit Spa, pone l’accento sull’importanza dei grandi eventi, dai quali “ci attendiamo un ritorno turistico anche sul medio lungo periodo - afferma -. Viaggiatori che in prima battuta scelgono determinate mete per seguire degli appuntamenti tornano poi negli anni successivi per visitare l’intero Paese”.

Jelinic aggiunge: “L’Italia sta esprimendo tutto il suo potenziale a livello turistico, i viaggiatori internazionali scelgono sempre più le nostre destinazioni, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico dei territori ed anche delle aree interne”.