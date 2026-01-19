Ncl apre le prenotazioni per la sua unità più grande: Norwegian Aura

Sono aperte le prenotazioni per imbarcarsi su Norwegian Aura, la nave più lunga e più grande della flotta di Norwegian Cruise Line, attualmente in costruzione nel cantiere navale italiano Fincantieri, con interni progettati da architetti di fama mondiale come AD Associates, Piero Lissoni, Rockwell Group, SMC Design e Studio Dado. Dopo il debutto in Europa a fine maggio 2027 la nuova unità avrà base a Miami a partire da giugno 2027.
Tutte le cifre
Più grande del 10% rispetto alle precedenti Norwegian Aqua® e Norwegian Luna™, sarà lunga quasi 345 metri, avrà una stazza lorda di 169mila tonnellate e potrà accogliere fino a 3.840 ospiti in occupazione doppia. Al centro dell’esperienza di bordo di Norwegian Aura la nuovissima Ocean Heights, un complesso di attività all’aperto.
Con crociere di sette giorni nei Caraibi, ogni itinerario di Norwegian Aura nella regione includerà una sosta a Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl in Belize, oppure a Great Stirrup Cay, l’isola privata del brand alle Bahamas, recentemente oggetto di importanti interventi di sviluppo.
L’offerta di lusso
Norwegian Aura disporrà di 1.976 cabine, dalla tipologia studio alle suite, di cui 159 costituiranno il complesso The Haven by Norwegian, accessibile solo tramite tessera magnetica. L’offerta di lusso a bordo della Norwegian Aura includerà il 30% di suite in più rispetto alle precedenti navi della Prima Class, la più spaziosa della flotta. Progettate dal famoso designer italiano Piero Lissoni, le suite The Haven coniugano un design sofisticato con ampie viste sul mare e sono pensate per garantire la massima privacy e comodità, con accesso esclusivo tramite ascensore privato. Il complesso The Haven offre: un solarium dedicato con piscina panoramica a sfioro, due vasche idromassaggio, sauna esterna e cella frigorifera; il bar e lounge The Haven; e il ristorante dedicato, che serve colazione, pranzo e cena.
