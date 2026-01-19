Ncl apre le prenotazioni per la sua unità più grande: Norwegian Aura

Sono aperte le prenotazioni per imbarcarsi su Norwegian Aura, la nave più lunga e più grande della flotta di Norwegian Cruise Line, attualmente in costruzione nel cantiere navale italiano Fincantieri, con interni progettati da architetti di fama mondiale come AD Associates, Piero Lissoni, Rockwell Group, SMC Design e Studio Dado. Dopo il debutto in Europa a fine maggio 2027 la nuova unità avrà base a Miami a partire da giugno 2027.

Tutte le cifre

Più grande del 10% rispetto alle precedenti Norwegian Aqua® e Norwegian Luna™, sarà lunga quasi 345 metri, avrà una stazza lorda di 169mila tonnellate e potrà accogliere fino a 3.840 ospiti in occupazione doppia. Al centro dell’esperienza di bordo di Norwegian Aura la nuovissima Ocean Heights, un complesso di attività all’aperto.

Con crociere di sette giorni nei Caraibi, ogni itinerario di Norwegian Aura nella regione includerà una sosta a Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl in Belize, oppure a Great Stirrup Cay, l’isola privata del brand alle Bahamas, recentemente oggetto di importanti interventi di sviluppo.