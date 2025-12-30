Norwegian Cruise Line svela la programmazione invernale 2027/28, puntando su sole, flessibilità e valore aggiunto, e riporta al centro dell’offerta il “Free at Sea Plus”. La nuova stagione comprende oltre 370 itinerari in 47 Paesi e 144 destinazioni, con crociere da 2 a 22 giorni tra Caraibi, Bahamas, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

Il modello resta quello della libertà Ncl: 9,5 ore medie di sosta, 71 partenze serali e 70 overnight per vivere le destinazioni senza fretta. Novità chiave il ritorno del “Free at Sea Plus”, disponibile dalle partenze del 1° febbraio 2026, che include bevande premium, wi-fi streaming, Starbucks e servizi illimitati. Debutto storico a San Juan, con due navi di classe Prima basate nello stesso porto, mentre la Florida resta hub strategico con sette navi. Forte l’investimento sulle isole private e sulle esperienze a terra. Un’offerta pensata per il trade, che rafforza posizionamento, personalizzazione e valore percepito.