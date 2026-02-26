TTG Italia
Italian Exhibition Group

La Catalogna
raddoppia la tassa
di soggiorno

La Catalognaraddoppia la tassadi soggiorno
Park Guell in Barcelona, Spain.

La Catalogna aumenta la tassa di soggiorno per hotel e appartamenti turistici a partire dal primo aprile 2026, con un raddoppio generale del valore attuale. A deciderlo è stato il Parlamento catalano con l’obiettivo di portare il gettito della tassa per le casse regionali, a circa 200 milioni di euro annui.

A Barcellona dal primo aprile la tassa di soggiorno in hotel passerà quindi dagli attuali 3,5 euro, a 7 euro a notte, cui si aggiungerà l'imposta comunale di 4 euro (aumentabile fino a 8), per un totale che potrà oscillare tra gli 11 e i 15 euro. Negli appartamenti turistici si arriverà invece a 4,5 euro, più l’imposta comunale.

Nel resto della Catalogna l'aumento sarà invece del 50% nel 2026 e di un ulteriore 50% nel 2027 a cui i comuni potranno introdurre un supplemento locale fino 4 a euro, variabile in base alle zone e alla stagione.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana