La Catalogna aumenta la tassa di soggiorno per hotel e appartamenti turistici a partire dal primo aprile 2026, con un raddoppio generale del valore attuale. A deciderlo è stato il Parlamento catalano con l’obiettivo di portare il gettito della tassa per le casse regionali, a circa 200 milioni di euro annui.

A Barcellona dal primo aprile la tassa di soggiorno in hotel passerà quindi dagli attuali 3,5 euro, a 7 euro a notte, cui si aggiungerà l'imposta comunale di 4 euro (aumentabile fino a 8), per un totale che potrà oscillare tra gli 11 e i 15 euro. Negli appartamenti turistici si arriverà invece a 4,5 euro, più l’imposta comunale.

Nel resto della Catalogna l'aumento sarà invece del 50% nel 2026 e di un ulteriore 50% nel 2027 a cui i comuni potranno introdurre un supplemento locale fino 4 a euro, variabile in base alle zone e alla stagione.