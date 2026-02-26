Gli aeroporti di Parigi chiedono la sospensione dell’EES

L’avvio dei controlli per l’EES continua a preoccupare aeroporti e vettori dell’Unione europea e le richieste di rinvio per evitare situazioni di caos nell’alta stagione estiva si moltiplicano. L’ultima in ordine di tempo è quella che arriva da Aéroports de Paris, che gestisce i due scali parigini Cdg e Orly.

Secondo la società la situazione attuale a livello di personale disponibile per i controlli, al pari di questioni tecnologiche ancora non risolte, potrebbero causare lunghi tempi di attesa, si legge su Travelmole. Nelle scorse settimane anche Aci Europe aveva denunciato come le attese ai punti di frontiera fossero aumentate fino a 3 ore.

Secondo il portavoce della Commissione europea Markus Lammert, “implementare un sistema su così vasta scala è un compito complesso. Estendendo la flessibilità per l'estate, forniamo agli Stati membri gli strumenti necessari per gestire potenziali problemi”. Tuttavia Aéroports de Paris chiede la sospensione completa fino al prossimo autunno.