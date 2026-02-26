La Grecia chiude il 2025 con 38 milioni di arrivi. Italia in crescita dell’8,6%

Ha sfiorato i 38 milioni di arrivi internazionali la Grecia nel corso del 2025. Secondo i dati della Banca di Grecia il risultato rappresenta una crescita del 5,6% rispetto all’anno precedente, con influssi positivi anche per l’economia del Paese: i ricavi dal turismo sono infatti saliti a 23,63 miliardi di euro, oltre 9 punti percentuali in più rispetto al 2024.

La Germania ha mantenuto la sua posizione come il più grande mercato turistico di riferimento della Grecia, si legge su Travelmole. I ricavi dei visitatori tedeschi sono aumentati del 2,2% a 3,78 miliardi di euro, supportati da un incremento del 10,2% degli arrivi a quasi sei milioni di viaggiatori. Dietro di loro la Gran Bratagna e l’Italia, con incassi in aumento del 5,1% a 1,29 miliardi di euro. Gli arrivi italiani sono cresciuti dell'8,6% a 2,2 milioni di viaggiatori

Nel complesso, i dati del 2025 confermano il ruolo centrale del turismo nell'economia greca. L'aumento del numero di visitatori e la spesa più elevata rafforzano il turismo come punto di riferimento del Pil nazionale, con quasi il 20% di share.