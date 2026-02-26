Karisma Travelnet, la piattaforma di booking al servizio delle adv

Karisma Travelnet, piattaforma digitale del tour operator Karisma Travel, mette a disposizione degli agenti di viaggi un sistema di prenotazione online per le destinazioni Egitto, Marocco, Giordania, Turchia, Thailandia e Stati Uniti.

La piattaforma genera preventivi in tempo reale, grazie ai quali l’agente può accedere alle disponibilità effettive del pacchetto completo in modo veloce. Il sistema permette, inoltre, di scaricare e stampare immediatamente il preventivo per consegnarlo al cliente nel momento stesso in cui si trova in agenzia

Dal preventivo alla prenotazione

Dopo aver mostrato la quotazione e aver concluso la vendita, la trasformazione del preventivo in prenotazione confermata è immediata. Il sistema è progettato per garantire un risparmio di tempo grazie ai processi automatizzati, affidabilità dei prezzi che sono sempre aggiornati in tempo reale e velocità del servizio, fattore cruciale con clienti sempre più abituati a volere risposte celeri e certe.

Le destinazioni chiave

Il sistema, come anticipato, offre alcune destinazioni “best seller” del tour operator: Egitto (dalle crociere sul Nilo ai soggiorni sul mare); Turchia (Cappadocia e Istanbul); Marocco e Giordania; Thailandia e Stati Uniti per quanto riguarda il lungo raggio.

Tutte le proposte di tour in italiano con partenze garantite e assistenza h24 di Karisma Travelnet permettono una varia scelta di itinerari strutturati e programmati per ottimizzare prezzo ed itinerario.