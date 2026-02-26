Business Travel Trend di Uvet: a gennaio crescono i viaggi d’affari in Italia

Avvio d’anno in positivo per il settore dei viaggi d’affari in Italia. Secondo il Business Travel Trend, l’indice mensile sul comparto realizzato da Uvet insieme al Centro Studi Promotor, gennaio si è chiuso con un indice relativo al valore globale dei viaggi pari a 121, in crescita rispetto al dato dello stesso mese del 2025 (119).

La spesa media complessiva a gennaio 2026 replica la stessa tendenza, arrivando a 116 (108 a gennaio 2025). L’indice relativo al numero di transazioni, sempre nel primo mese del 2026, a gennaio 2026 ha fatto registrare un valore di 105, maggiore rispetto allo scorso anno.

“I dati positivi di gennaio 2026 fanno sperare per un proseguimento dell’anno che porti risultati migliori non solo del 2023, ma anche di 2024 e 2025 - si legge nella nota di Uvet -. Se infatti si esamina la serie storica dei dati di gennaio negli ultimi tre anni, si vede che travel value e spesa media evidenziano un trend di crescita costante. Per ciò che riguarda il numero di transazioni, invece, il dato di gennaio 2026 è inferiore rispetto a quello dello stesso mese dei due anni precedenti”.