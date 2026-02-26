Oneworld, Ole Orvèr nuovo ceo dell’alleanza

Una nuova guida per l’alleanza Oneworld. Si tratta di Ole Orvér, nominato nuovo ceo, in sostituzione dell’uscente Nathaniel Pieper, che ha recentemente assunto il ruolo di chief commercial di American Airlines. Orvér entrerà a far parte dell’alleanza il 1° aprile 2026.

Orvér vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo e recentemente ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale di Finnair.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Ole come amministratore delegato di Oneworld”, ha dichiarato Robert Isom, amministratore delegato di American Airlines e attuale presidente del Cda di oneworld. “Grazie alla sua comprovata esperienza nel guidare le performance commerciali, alla profonda conoscenza delle partnership tra compagnie aeree e alla sua vasta esperienza internazionale, continuerà a portare avanti la serie di future iniziative incentrate sul cliente, che rafforzeranno ulteriormente la posizione di oneworld come alleanza aerea premium al mondo”.

Nella sua carriera, riporta Travel Mole, Orvér ha ricoperto diversi incarichi di primo piano nel settore, tra le fila di Qatar Airways, Air Berlin, LOT Polish Airlines e SAS Scandinavian Airlines. “Sono onorato di entrare a far parte di oneworld in un momento cruciale per il settore dei viaggi globali - ha dichiarato Orvér -. Insieme alle nostre compagnie aeree associate, continueremo a lavorare per promuovere l’alleanza premium a livello mondiale, migliorare l’esperienza del cliente e sbloccare nuovi strumenti e tecnologie. Combinando la nostra portata globale con l’innovazione condivisa e un’attenzione costante all’eccellenza, non vedo l’ora di offrire un valore ancora maggiore ai nostri membri, ai loro clienti e alle comunità che serviamo”.