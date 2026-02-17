Giovanni Acampora rinconfermato presidente di Assonautica

Giovanni Acampora è stato confermato all'unanimità alla presidenza di Assonautica italiana anche per il quinquennio 2026-2031. “Entriamo in una fase nuova in cui, grazie al completamento del percorso di consolidamento gestionale, Assonautica potrà valorizzare pienamente il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforzare ulteriormente la propria presenza nei territori e nelle istituzioni” ha dichiarato Acampora.

La nuova presidenza dell'associazione si è data come obiettivo il rafforzamento delle Assonautiche provinciali e interprovinciali, sostenendo la nascita di nuove realtà in collaborazione con le Camere di commercio. Tra le iniziative strategiche rientra anche l'attivazione di corsi per patente nautica D1, comandante del diporto di II classe e mediatore del diporto. Il nuovo consiglio direttivo è composto da altre 13 persone più Tiziana Pompei in rappresentanza di Unioncamere.