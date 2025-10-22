Balsamo, il valore aggiunto della mobilità high end

“Quando ci presentiamo, ci descriviamo come una società che si occupa di servizi di mobilità ad alto valore aggiunto”. Così Simone Scaburri, direttore marketing di Balsamo, descrive l’azienda nata 35 anni fa a Bergamo ed ora in forte espansione, con un network di driver che copre quasi tutto il mondo.

“Offriamo soluzioni di mobilità tailor made – dice ancora Scaburri – e lavoriamo principalmente con il mondo della musica, della moda e del lusso. Siamo pronti a rispondere alle richieste più particolari e alle più varie, offrendo non solo transfer, ma la gestione di un’esperienza”.

Proprio per questa capillarità, con oltre 900 driver, e per il concetto di viaggio che già di per sé è esperienza, Balsamo è stato scelto come partner del nuovo Orient Express La Dolce Vita. “Abbiamo stretto un accordo e da aprile operiamo i transfer per loro su Roma e su Palermo”.

Con una solida presenza nel mondo del business travel e degli eventi, ora l’azienda vuole spingere anche sul comparto leisure. “Oltre ai servizi di chaffeur e di Ncc su gomma, offriamo la possibilità di organizzare spostamenti con ogni mezzo, dalle barche agli aerei agli elicotteri – dice ancora Scaburri -. Oltre a questo, fra i nostri plus c’è quello della capillarità: riusciamo a collegare anche aree turistiche piccole o fuori dalle classiche rotte, caratteristica che ci permette di essere particolarmente interessanti per chi vuole vivere esperienze di territori lontani dalla massa”. C. P.