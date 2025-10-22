Una nuova compagnia aerea per la regione: il progetto di Puglia Sky

Collegare Bari, Brindisi e Foggia con i principali aeroporti italiani grazie a voli diretti frequenti. Questo l’obiettivo di Puglia Sky, un progetto nato da un gruppo di imprenditori locali decisi a dare alla regione un vettore ‘di casa’ con un network di collegamenti per favorire il turismo e il business.

Come spiega quotidiano.net il capitale iniziale è di circa 5,5 milioni di euro e alla base dell’iniziativa, sostenuta anche dalle sezioni provinciali di Confcommercio e Confindustria, ci sono Antonio Salandra e Giacomo Mescia, due imprenditori foggiani conosciuti nel settore dell’energia eolica. Con loro ci sarebbero Ladisa di Bari e Albanese di Taranto, oltre ad altri investitori locali pronti ad ampliare la compagine. La firma dell’atto costitutivo è prevista a breve: Puglia Sky potrebbe debuttare già nei prossimi mesi.