Air France collegherà Parigi-Charles de Gaulle a Las Vegas da aprile 2026

A partire dal 15 aprile 2026, Air France offrirà un collegamento diretto tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas (Nevada), operato tre volte a settimana il lunedÌ, mercoledÌ e sabato. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A350-900. Las Vegas diventerà la 19esima destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 26esima in Nord America, insieme ad Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington D.C. Las Vegas è, inoltre, servita tutto l’anno da KLM, con fino a 7 voli settimanali da Amsterdam-Schiphol.